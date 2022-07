ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಭೂ ಕುಸಿತ: ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ

Srinagar

oi-Naveenkumar N

ಶ್ರೀನಗರ, ಜುಲೈ 22: ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು 270 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಜಮ್ಮು-ಶ್ರೀನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಉಂಟಾದ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ನಗರದ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ರಂಬನ್‌ನ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 5,000 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿ ದುರಸ್ಥಿಯ ನಂತರ ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಅಧಿಕ ಮಳೆ: ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ

ಜಮ್ಮುವಿನ ಭಗವತಿ ನಗರದ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು-ಶ್ರೀನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯಾತ್ರಿಕರು ಜಮ್ಮು ನಗರದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

The Amarnath Yatra was suspended from Jammu on Friday due to Bad weather and landslides on the Jammu-Srinagar national highway at Ramban. While no fresh batch was allowed to leave the base camp in Jammu city.