'ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಕೊರೊನಾ ಓಡಿಸಿ': ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದವರು ಶಾಕ್

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯಾವುದು ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಂಬಿ ಈಗ ಭಾರತದ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಲು ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Now people in a city of India are queuing up to buy donkey milk. Due to which the price of one liter of milk has crossed Rs 10,000.