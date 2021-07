ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎಲೆಮರೆಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಕ ಹಸೈನಾರ್

Madikeri

ಮಡಿಕೇರಿ, ಜುಲೈ 10: ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾ "ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವುದು ಬೋರ್' ಎಂಬ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಮೊಂಡು ವಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಗೇನು ಇಂದು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಮಾದರಿಯಾದ ಪರಿ ಎಂಥವರನ್ನೂ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಮುಡಿ ಹೊದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡಿಯಂಡ ಹಸೈನಾರ್ ಎಂಬುವವರೇ ಇದೀಗ ಸಮಾಜದ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸು ಇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 62ರ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಜನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಕೆಲವರಾದರೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಮುಡಿ ನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಯಂಡ ಹಸೈನಾರ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Kannadiyanda Hassinar in Madikeri taluk has been working on the cleaning of the river Cauvery for the past several days.