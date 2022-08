Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಆಗಸ್ಟ್ 11: ಸುಮ್ಮನೇ ಹೀಗೊಂದು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಊಟದ ಸಮಯ ಕೂಡ ಮರೆತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡು ತಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ಊಟ ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಅದು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಬೇಡ. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೋಪವಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ದುಃಖ. ಮನತುಂಬಿ ಅಳುವಷ್ಟು ದುಃಖ. ಹಸಿದ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕರಳು ಹಿಂಡುವ ದೃಶ್ಯ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅಳುತ್ತಾ ವಿವರಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಂತರ ಹಸಿದ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ ಮನಕರಗುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯುಪಿ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್‌ನ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸಿದ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಕಳಪೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಂದು ತೇಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್‌ ಕುಮಾರ್ ಡಿಜಿಪಿ, ಆರ್‌ಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸನ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

