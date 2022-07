ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಸಿದ್ದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ

Karnataka

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು. 11: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಸಲ ಅದ್ಧೂರಿ 'ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ'ದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಗ ನಾಯಕರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆ. 03 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಹುಲಿಯ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಕ್ಲಿಯರ್' ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 75 ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದ ತಲ್ಲಣಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2023 ಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಅಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಆದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಜಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮರೆತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಮೌನದಲ್ಲಿರುವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಬೆಕಾದರೂ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹಾಕಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ 40 % ಕಮೀಷನ್ , ಅಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಲಿಯಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ಸಂಚಲನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.

Siddaramaiah 75th Birthday Bash on August 3 at Davanagere: It will clears his Way for Next CM Post from Congress party. Know more.