ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: 'ನೋಟಾ'ದತ್ತ ಹಲವರ ನೋಟ!

Karnataka

oi-Yashaswini

Subscribe to Oneindia Kannada

ನೋಟಾ ಎಂದರೇನು ? NOTA ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ NONE OF THE ABOVE ಎಂಬುದು, ಮೇಲಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಬ್ಯಾಟನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ಮತ ಹಾಕಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.

English summary

Karnataka assembly elections 2018: According to some political experts, many people will choose NOTA(None Of The Above) option in this elections, especially in Mysuru region.