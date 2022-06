Karnataka

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 29: ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತರ್ಜಲ (Ground Water) ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಜೂನ್ 30, ಗುರುವಾರ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ನೊಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರು ಹಾಗು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ (Borewell) ಕೊರೆಸಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ನೊಂದಾಯಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲದ ಸಣ್ಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೊಂದಾವಣಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಳವೆಬಾವಿಯ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಸರಕಾರದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜುದಾರರು, ಔದ್ಯಮಿಕ ಗಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನೀರು ಬಳಕೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್‌ಗಳು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಕೊರೆಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ.

English summary

Central Jal Shakti Ministry has issued public notice asking groundwater users to get permission from the authority. June 30 is the last date to register.