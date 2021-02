ಹಿಮಪ್ರವಾಹ; ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Karnataka

oi-Gururaj S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 7: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಹಿಮಪ್ರವಾಹದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರು, ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಹಿಮಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಭಾನುವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Disturbed to see the visuals of glacier burst in Chamoli district, Uttarakhand, and reports of destruction and several people missing. My thoughts and prayers are with those affected.