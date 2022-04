ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ, ಪಾಕ್; ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟು?

International

ನವದೆಹಲಿ, ಏ. 15: ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿವೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ ಮಿತ್ರನೆಂದು ಈ ದೇಶಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಚೀನಾ ಇದೀಗ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಮನಬಂದಂತೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಿದ್ದ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿರುವಾಗ ಚೀನಾ ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತೆ ಮುಗುಮ್ಮಾಗಿ ಕೂತಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ ಧಗಧಗ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಉಸಿರಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಲಂಕಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾದ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಚೀನಾ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

Sri Lanka and Pakistan are in deep economic slump as external debt soars too high. Their all-weather ally China surprisingly has not shown willingness to bail out these 2 South Asian countries.