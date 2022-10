ಶ್ವೇತ ಭವನದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌

International

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 25: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳು, ಜೈನರು, ಸಿಖ್ಖರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ನಿಮಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಇದು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊದಲ ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ವಾಗತವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಷ್ಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಹೇಳಿದರು.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕೃತ ಶ್ವೇತಭವನದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಡಳಿತದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಆಶಾವಾದ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಗೆ ಬೈಡನ್‌ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಬೈಡನ್‌ ಆಡಳಿತದ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಯಾರೆಂಬುದರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಇತಿಹಾಸವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಆದರ್ಶದ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮೀರಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ನೃತ್ಯಗಳು, ಪಟಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು, ಸಮುದಾಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಕೂಟದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೈಡನ್‌ ಹೇಳಿದರು.

