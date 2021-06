ಜನಪ್ರಿಯ Anti-ವೈರಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

International

ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ, ಜೂನ್ 24: ಜನಪ್ರಿಯ Anti-ವೈರಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಜಾನ್ ಮೆಕಾಫಿ(McAfee) ಇಲ್ಲಿನ ಜೈಲೊಂದರಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾನ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎನಿಸಿ, ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ಜೈಲಿನ ತಮ್ಮ ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಮೆರಿಕ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರಾಗಬೇಕಿದ್ದವ ಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾನ್ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಪಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಕಾಫಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ಯಾರೀತ ಮೆಕಾಫಿ?

* ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಮೆಕಾಫಿ 1987ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಗಳ ಜೊತೆ Anti-ವೈರಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 1994ರ ತನಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲ್ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು.

* ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಸಾ, ಜೆರಾಕ್ಸ್, ಲಾಕ್ ಹೀಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: "We're coming for you McAfee! We're going to kill yourself". I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm.$WHACKD available only on https://t.co/HdSEYi9krq:) pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj