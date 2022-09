ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಪಿಯೂಷ್‌ ಗೋಯಲ್‌

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 11: ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮರುವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 'ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ' ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಿಂದ, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದ ಸಿರಿವಂತ ದೇಶಗಳು; ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒದಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಭಾರತದ ಯತ್ನ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ರಫ್ತು ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಭಾಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೋಯಲ್, ನಾವು ಇದೀಗ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ವರದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾವು ಎರಡು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the process of redesigning the Commerce Department is underway and the ministry will formulate a plan