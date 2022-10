ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 1: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದೇಶೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 2022ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್ (ಎಂಎಂಬಿಟಿಯು) $2.90ರಿಂದ $6.10ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತಗೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕೆ 40% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಹಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್ (ಎಂಎಂಬಿಟಿಯು) ಗೆ $6.1/ಎಂಎಂಬಿಟಿಯು ನಿಂದ $8.57 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

2022ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಂಎಂಬಿಟಿಯು $2.90 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ದೇಶೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ಎಂಎಂಬಿಟಿಯುಗೆ $6.10 ಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, 1 ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೀಪ್‌ವಾಟರ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡೀಪ್‌ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ-ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲುದಾರ ಬಿಪಿ ಪಿಎಲ್‌ಸಿ-ಚಾಲಿತ ಕೆ.ಜಿ ಬೇಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಡೀಪ್ ಸೀ ಡಿ6 ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಂಎಂಬಿಟಿಯು $9.92 ರಿಂದ $12.6 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. O-22013/27/2012-ONG-D-V (Vol-II) ದಿನಾಂಕ 21.03.2016 ಡೀಪ್‌ವಾಟರ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡೀಪ್‌ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ-ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ, 1ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2022 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್, 2023 ರ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯ (GCV) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಸೀಲಿಂಗ್ $12.46/ಎಂಎಂಬಿಟಿಯು ಆಗಿದೆ.

