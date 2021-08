75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ: ಅಪೋಲೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಲಸಿಕೆ ಆಫರ್

India

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 11: ಭಾರತದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಲೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಫರ್‍ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ದೇಶವು ಇನ್ನೂ ನೊವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಸೋಂಕು ತಗುಲದಂತೆ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ಹರಡದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಫರ್‌ನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಾದ ರೂ. 1,410ರ (ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲದೇ ರೂ. 1,250ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ವಿತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ

English summary

On the occasion of India’s 75th Independence Day, Apollo Hospitals takes a pledge to build a healthier nation and takes the drive for vaccination forward with a special Freedom Offer for the Covaxin vaccine. One and a half year into the pandemic, the country is still battling the novel coronavirus.