ಇದು ಇಂಡಿಯಾ, ಹಿಂದಿಯಾ ಅಲ್ಲ: ಅಮಿತ್‌ ಶಾಗೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಚೆನ್ನೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 15: ಹಿಂದಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ದೇಶವು ಇಂಡಿಯಾವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಾ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದನ್ನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 8 ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 22 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾದ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ದಿನ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದು ಇಂಡಿಯಾ. ಹಿಂದಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಹಿಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಏಕತೆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಲ್ಲ. ತಮಿಳು ನೇತೃತ್ವದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬವು ಇಂದಿನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೂ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದರು.

ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಿಂದ ಪುನಃ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಧೋರಣೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದರು.

1965ರ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಜೀವಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೊಂದೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

