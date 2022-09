ಚಂಡೀಗಢ ವಿವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಂಎಂಎಸ್‌ ವೈರಲ್, ನಾಲ್ವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

Chandigarh

oi-Gururaj S

ಚಂಡೀಗಢ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18; ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಎಂಎಂಎಸ್‌ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನ ಹಲವು ವಿದ್ಯರ್ಥಿನಿಯರ ಎಂಎಂಎಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಳು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಎಂಎಂಎಸ್ ಹಲವು ಕಡೆ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Protest breaks out in #Chandigarh University, MMS of various girls living in Hostel of Chandigarh University got viral.



Apparently, Videos were recorded by a #Girl from the same hostel & were forwarded to her Boyfriend.



4 Girls have committed Suicide🫣 pic.twitter.com/eAkHwNVZMm