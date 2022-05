Business

oi-Vijayasarathi SN

ಮೇ 11,2022ರಂದು ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್‌ನ ಸದ್ಯೋಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಝಲಕ್ ಅನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 6A, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ (Google Pixel Watch) ಮೊದಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಆ್ಯಪಲ್‌ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಡ್ಸ್ ಪ್ರೋ (Pixel Buds Pro) ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 7 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿಸಲಾಗದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ''ಜನರ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದೆ,'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಗೂಗಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗೂಗಲ್ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

English summary

The Google I/O 2022 first day concluded with a gamut of developments ranging from the high-end Pixel 7 to a slew of upgrades on Google’s existing software and platforms.