ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 6: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀ ಹಾಗೂ L&T ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉಭಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿವೆ.

ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಲಾರ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಟೂಬ್ರೊ (L&T) ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಎರಡು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಂಡಳೀ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. L&T ಇನ್ಫೋಟೆಕ್, ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀ ವಿಲೀನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಘಟಕವನ್ನು "LTIMindtree" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಉದ್ದೇಶಿತ ಏಕೀಕರಣವು L&T ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀ $3.5 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ಡ್-ಅಪ್ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟು ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು L&T ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ನಂತರ, ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀ ಷೇರುದಾರರು ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿ 100 ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ & ಟಿ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್‌ನ 73 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

L&T ಇನ್ಫೋಟೆಕ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಎಮ್ ನಾಯಕ್, "ಈ ವಿಲೀನವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. LTI ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀಯ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ವಿಲೀನವನ್ನು 'ಗೆಲುವು-ಗೆಲುವು' ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ." ಎಂದರು.



L&T ವಿಲೀನದ ನಂತರ L&T ಇನ್ಫೋಟೆಕ್‌ನ 68.73 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

L&T ಇನ್ಫೋಟೆಕ್‌ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್‌ಎನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಲೀನವು ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್, ಕ್ರಾಸ್-ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂಲ್ ಮೂಲಕ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ಟೆಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ." ಎಂದರು.

1999ರಲ್ಲಿ ಐಟಿ ದಿಗ್ಗಜ ಅಶೋಕ್ ಸೂಟಾ ಅವರು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಸುಬ್ರತಾ ಬಾಗ್ಚಿ, ರೊಸ್ತೋವ್ ರಾವಣನ್ ಮತ್ತು ಕೆಕೆ ನಟರಾಜನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದರು. ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೀಯ ಶೇ 6.6ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು 44 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಅವರು 85 ಕೋಟಿ ರೂ (ಶೇ 5.57) ಮತ್ತು 40 ಕೋಟಿ ರೂ (ಶೇ 2.05) ಮೊತ್ತದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ 6.48ರಷ್ಟು ಷೇರು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತೆ 171 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 20.43ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಎಲ್‌ ಆಂಡ್ ಟಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.

