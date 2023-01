Jio, Airtel 5G: ಕೇವಲ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಗೊತ್ತೇ? ದಾಖಲೆ ಅಂಕಿಅಂಶ- ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 27: 5G ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ 5G ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ದೇಶದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ 5G ಮತ್ತು Jio 5G. ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ನೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ 5G ಪ್ಲಸ್ ಸೇವೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ ಸೇವೆ (NSA) ಆಗಿದ್ದರೆ, Jio ನ ಟ್ರೂ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ (SA) ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಇವೆ, ಅವುಗಳು ಮುಂದಿನ-ಜನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿದೆ.

Xiaomi, Realme ಮತ್ತು ನಥಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಏರ್‌ಟೆಲ್ 5G ಮತ್ತು Jio 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, Google ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತಂದಿಲ್ಲ. Oppo ನಂತಹ ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ 5G ಸಾಧನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿವೆ. ಆದರೆ Apple iOS ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆದಾರರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲಿತ 5G ಸಾಧನಗಳಿಗೆ 5G ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಉದ್ಯಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು 20 ಮಿಲಿಯನ್ 5G ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.

ಚಿತ್ತೂರು, ಕಡಪ, ನರಸರಾವ್ ಪೇಟೆ, ಒಂಗೋಲ್, ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ, ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ, ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ).

ನಾಗಾನ್ (ಅಸ್ಸಾಂ).

ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್, ರಾಜನಂದಗಾಂವ್, ಕೊರ್ಬಾ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ)

ಪಣಜಿ (ಗೋವಾ)

ಅಂಬಾಲಾ, ಬಹದ್ದೂರ್‌ಗಢ, ಹಿಸಾರ್, ಕರ್ನಾಲ್, ಪಾಣಿಪತ್, ರೋಹ್ಟಕ್, ಸಿರ್ಸಾ, ಸೋನಿಪತ್ (ಹರಿಯಾಣ)

ಧನ್ಬಾದ್ (ಜಾರ್ಖಂಡ್)

ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರು (ಕರ್ನಾಟಕ)

ಆಲಪ್ಪುಳ (ಕೇರಳ)

ಕೊಲ್ಲಾಪುರ, ನಾಂದೇಡ್-ವಘಾಲಾ, ಸಾಂಗ್ಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)

ಬಾಲಸೋರ್, ಬರಿಪದ, ಭದ್ರಕ್, ಜರ್ಸುಗುಡ, ಪುರಿ, ಸಂಬಲ್ಪುರ್ (ಒಡಿಶಾ)

ಪುದುಚೇರಿ (ಪುದುಚೇರಿ)

ಅಮೃತಸರ (ಪಂಜಾಬ್)

ಬಿಕಾನೇರ್, ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ)

ಧರ್ಮಪುರಿ, ಈರೋಡ್ (ತಮಿಳುನಾಡು).

ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ವಾರಣಾಸಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ನಾಥದ್ವಾರ, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ನೋಯ್ಡಾ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಫರಿದಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಕೊಚ್ಚಿ, ಗುರುವಾಯೂರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತಿರುಮಲ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೊ 5G ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವಿಜಯವಾಡ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಗುಂಟೂರು, ಲಕ್ನೋ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ನಾಸಿಕ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಮೊಹಾಲಿ, ಪಂಚಕುಲ, ಜಿರಕ್‌ಪುರ, ಖರಾರ್, ದೇರಬಸ್ಸಿ, ಭೋಪಾಲ್, ಇಂದೋರ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಕಟಕ್, ಜಬಲ್‌ಪುರ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಲೂಧಿಯಾನ, ಸಿಲಿಗುರಿ, ಜೈಪುರ, ಜೈಪುರ, ಉದೈ ಜೋದ್‌ಪುರ ಆಗ್ರಾ, ಕಾನ್ಪುರ, ಮೀರತ್, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್, ತಿರುಪತಿ, ನೆಲ್ಲೂರು, ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್, ತ್ರಿಶೂರ್, ನಾಗ್ಪುರ, ಅಹಮದ್‌ನಗರ, ರಾಯ್‌ಪುರ, ದುರ್ಗ್, ಭಿಲಾಯಿ, ಪಾಟ್ನಾ, ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರ, ರಾಂಚಿ, ಜಮ್ಶೆಡ್‌ಪುರ, ಉಡುಪಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರೂರ್ಕೆಲಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಕೊಲ್ಲಂ, ಎಲೂರು, ಅಮರಾವತಿಗಳಲ್ಲೂ ಜಿಯೋ 5G ಲಭ್ಯವಿದೆ.

