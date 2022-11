Business

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 23: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಎಚ್‌ಪಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಂಪೆನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತವಾಗಿ ಕುಸಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಷೇರಿಗೆ 3.20 ಡಾಲರ್‌ನಿಂದ 3.60 ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಪಿ ಕಂಪೆನಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 3.61 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಗದು ಹರಿವು ಕೂಡ 3.25 ಡಾಲರ್ ಶತಕೋಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಂದಾಜು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಂತ ಕಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸವಾಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ರಿಕ್ ಲೋರೆಸ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಎಚ್‌ಪಿ ಕಂಪೆನಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಈ ಕುಸಿತ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಎನ್ರಿಕ್‌ ಲೋರೆಸ್‌ ಹೇಳಿದರು.

