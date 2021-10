Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12: AMD ಚಾಲಿತ ಮೊದಲ Chromebook ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು HP ಘೋಷಿಸಿದೆ. 4-15 ವಯೋಮಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹೊಸ ನೋಟ್‌ಬುಕ್ HP Chromebook x360 14a, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು, ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಹರಡಿದಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡ "ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ" ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಯು ಅಗತ್ಯ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜೆನ್ ವೈ ಮತ್ತು ಜೆನ್ ಝಡ್ ಪೋಷಕರು ಆರಂಭದಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

HP Chromebook x360 14a ನೋಟ್‌ಬುಕ್ 14" HD ಟಚ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ 81% ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟು ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಾಗಿ ಬಹುಮುಖ ಹಿಂಜ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

English summary

HP has announced a new Chromebook model in India. The new Chromebook is the first from HP to use an AMD processor and also comes with a 2-in-1 form factor, an HD display, and up to 12.5 hours of battery.