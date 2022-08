ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾರಿ ಯಾವಾಗ? ಟೆಲಿಕಾಂ MoSರಿಂದ ಸುಳಿವು

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 8: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ (MoS) ದೇವುಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರದಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಯನ್‌ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ವೇದಿಕೆಯ (RSF) ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೌಹಾಣ್, ''ಭಾರತವು 5G ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ 5G ಟೆಲಿಕಾಂ ಗೇರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 5G ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಣಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. 6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ 6G ಸ್ಟಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.

''ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಟೆಲಿಕಾಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತವು ಬಲವಾದ ಸ್ವದೇಶಿ-ನಿರ್ಮಿತ 5G ಮೊಬೈಲ್ ಸಂವಹನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ'' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

''ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ 5G ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದು 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಂಶಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ 5G ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. "ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ನ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹರಾಜು ದಾಖಲೆಯ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಜಿಯೋ 88,078 ಕೋಟಿ ಬಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಎಲ್ಲಾ ತರಂಗಗುಚ್ಛಗಳ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಟೆಲಿಕಾಂ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ 5G ತರಂಗಾಂತರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ USD 20 ಶತಕೋಟಿ (ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ," ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು 5G ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಹರಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.(ಪಿಟಿಐ)

English summary

The long-awaited high-speed 5G services are expected to be rolled out in about a month, Minister of State for Telecom Devusinh Chauhan said on Monday.