ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಪೇ ಆಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಜು.7: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಪೇ ಆಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ (ಎಂಎಲ್‌ಸಿಪಿ)ಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿದೆ.

ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂದಾಜು 79.81 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಪೇ ಆಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಬಾಗ (ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ)ದಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಪ್ರಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್(ಸೋಲಾರ್) ಅಳವಡಿಕೆ ಕೂಡಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಕಾರಣ ಸೋಲಾರ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಿದೆ.

Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) has decided to implement a pay and park system to solve the problem of parking in Bengaluru, then bbmp will be tender invited for a period of five year of 'Multi Level Car Park' which has already constructed completed in freedom park,