ಆಟೋ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ App ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಷ್ಟ ಎಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 16: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಟೋ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಕಾರವೇ ರೈಡ್‌ ಹೇಲಿಂಗ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಆರಂಭಿಸಿ ಆಟೋ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್‌. ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಓಲಾ ಉಬರ್‌ನಂತೆ ರೈಡ್‌ ಹೇಲಿಂಗ್‌ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸದ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆ್ಯಪ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ಉದಾರೀಕರಣದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು.

ಆದರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ ಆಧಾರಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆಗಳ ದರಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಆಕ್ರೋಶ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಾವು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್‌ ಯುನಿಯನ್‌ನವರು, ರೈಡ್‌ ಹೇಲಿಂಗ್‌ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಳಿಕ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

The Transport Department said that it is difficult to develop an app for auto services by the Karnataka government.