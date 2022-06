World Asteroid Day 2022- ಜೂನ್ 30ರಂದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 30: ಇಂದು World Asteroid Day 2022, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳೂ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳೂ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುಹಾಕುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪವೇ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಇವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಸೈಬೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ 114 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತುಂಗುಸ್ಕಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವೊಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು.

ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಡೈನಾಸರ್‌ಗಳೆಂದ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇಡೀ ಸಂತತಿಯೇ ಅಳಿಸಿಹೋಗಲು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವೇನಾದರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ ಡೈನಾಸರ್‌ಗಳಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂತತಿಯೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಇದೆಯಾ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

World Asteroid Day is celebrated on June 30 every year. Tunguska event day was selected for this. Here is the details of the history and significance of this Day.