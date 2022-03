Features

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ. 03: ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಡೆತನದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಡಿ ಸೀಟು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು! ಒಬ್ಬ ಬಡವ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಸೇವೆಯಾಗಬಾರದು. ಅದು ಸೇವೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 42. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಸೇವೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೇವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವ ನಾಯಕರೇ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪದವಿ ಮಾಡಿದವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ?

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಗಳಿಸಲು ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಗನ ಕಸುಮವಾಗಿರುವ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಮಾಫಿಯಾ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.

Why is medical education so costly in India, and why recently has the cost of it increased so dramatically? know the mafia running behind this. Read on.