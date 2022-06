ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಯಾರಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ದಿಂಬು

Features

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ದಿಂಬನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದರ ಬೆಲೆ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ದಿಂಬಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಯಾಕಿಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಟೈಲೋರ್‌ಮೇಡ್ ಪಿಲ್ಲೋ" ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ದಿಂಬು. ಇದನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಬೆರಿ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಡಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್‌ನ ಥಿಜ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ದಿಂಬಿನ ರಚನಾಕಾರರು. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿಂಬು $ 57,000 (ಸುಮಾರು ₹ 45 ಲಕ್ಷ) ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಲ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿಂಬನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಿಂಬನ್ನು ತುಂಬಲು ಬಳಸುವ ಹತ್ತಿಯು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದಿಂದ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ.

ದಿಂಬು 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಳಪಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 22.5-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀಲಮಣಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ-ಶೈಲಿಯ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಟೈಲೋರ್ಮೇಡ್ ಪಿಲ್ಲೋವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನವೀನವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿಂಬನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಲಗಲು ದಿಂಬು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಲ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಿಂಬು ಕಸ್ಟಮ್-ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭುಜಗಳು, ತಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ನಿಖರವಾದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು 3D ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಳಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಡಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೈಟೆಕ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ದಿಂಬನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

"ನೀವು ಪೆಟಿಟ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು, ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ, ಪಕ್ಕ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಮಲಗಿರುವುದು ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಲರ್‌ಮೇಡ್ ದಿಂಬು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, "ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The most expensive pillow in the world has recently been designed. It is priced at Rs 45 lakh. What's so special about this pillow?