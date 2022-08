ಲಾಲೂ ಪುತ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ; ಕ್ರೈಸ್ತ ಹುಡುಗಿ ರಾಚೆಲ್ ಗಾಡಿನ್ಹೋ ಯಾರು?

Features

ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಹೊಣೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ.

ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ರಾಚೆಲ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿನ್ನೂ ನವ ವಿವಾಹಿತರೇ. ರಾಚೆಲ್ ಗಾಡಿನ್ಹೋ ಈಗ ರಾಜಶ್ರೀಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಂಸಾರದ ನೊಗ ಹೊತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು ರಾಚೆಲ್ ಗಾಡಿನ್ಹೋ ಎಂಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಅವರ ಮದುವೆ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ನನ್ನ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಇ.ಡಿ, ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿ ತೆರೆಯಲಿ: ಬಿಹಾರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್

ಬಿಹಾರದಂಥ ಜಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾದವ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಆಕಾಶ ತಲೆಕೆಳಗಾದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದುಂಟು. ಹೀಗಾಗಿರುವಾಗ ಯಾದವ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕರೆನಿಸಿದ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀತು?

English summary

Lalu Prasad Yadav's son Tejashwi Yadav has become new DCM of Bihar. He spoke about his marriage with Christian girl Rachel Godinho. Here is his love story.