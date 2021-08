Features

Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 18: ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ವಿಧಾನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಏಕಾಏಕಿ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಂತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೆಬ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್‍ಲೈನ್ ಹಗರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಗರಣಗಳು ಜನರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯ ದುರ್ಬಲತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಕೆಫಿ ಕಾರ್ಪ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.89 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಶಾಲೆಗಳು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ.62 ರಷ್ಟು ಜನರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶೇ.27 ರಷ್ಟು ಜನರು ಇದನ್ನು ಐಟಿಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A survey by McAfee found that 89% of Indians believe that schools should educate children on online safety. Here are a few quick tips to ensure kids are protected online.