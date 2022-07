ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಜೊತೆ ಸೋನು ಸೂದ್ ಭೇಟಿ, ಏನು ಕಾರಣ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 22: ಸದಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ, ಜನರ ಪಾಲಿನ ರಿಯಲ್‌ ಹಿರೋ ಎಂದು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಇಂದು ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿ ನಂತರ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸಿದೆ.

ಸೋನು ಸೂದ್ ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿದ ಸೋನು ಸೂದ್ ಮುಂಬರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸದ್ಯ ಸೋನು ಸೂದ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೋನು ಸೂದ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.

ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಸಹೋದರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಆದರೆ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Real hero, Actor Sonu Sood to join BJP? who has gained popularity as a real hero of the people, today met the general secretary of the BJP organization BL Santosh in the capital Delhi here more,