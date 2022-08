ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ

Features

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನ ಗಣ ಮನ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇವರು ಸಾಹಿತಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರೂ ಹೌದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿರುವ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ.

ಅಂದಹಾಗೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 1911ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ "ಭಾರತೊ ಭಾಗ್ಯೊ ಬಿಧಾತ" ಹಾಡು ಜನ ಮನ ಗಣ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು.

ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಪ್ರಖರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಯಾದರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಅತಿರೇಕ ಹಂತದ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೂ ಅವರು ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇತ್ತು. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.

English summary

Rabindranath Tagore was the first asian to get Nobel Prize. He gave different dimension to Bengal literature. He had different view on how our freedom should be.