ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀಗಳ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಗೆ? ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಹೇಗೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 29: ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯಿಲ್ಲದೆ.

ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಿಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುವುದೇ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ.

ಮುರುಘಾ ಶರಣರ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ: ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ?

ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದೂರು ದಾಖಲಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ 164 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

