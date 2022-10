ನಾಸಾದ ನೌಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಆಕಾಶಕಾಯದ ಕಥೆ ಏನಾಯಿತು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಭೂಮಿಗೆ ಏಲಿಯನ್‌ಗಳ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಂಥ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಂದ ಸದಾ ಅಪಾಯವಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಕಾಶಕಾಯವೊಂದೇನಾದರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದೀತು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೀಗ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಭೂಮಿಯಿಂದ 1.1 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಡೈಮಾರ್ಫೋಸ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಕಾಶಕಾಯಕ್ಕೆ ನಾಸಾದ ಡಾರ್ಟ್ ನೌಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಡಾರ್ಟ್ ನೌಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಡೈಮಾರ್ಫೋಸ್‌ನ ಕಕ್ಷೆ ತುಸು ಬದಲಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾಸಾದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಸಾ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಾಗಿದೆ.

ಡೈಮಾರ್ಫೋಸ್ ಸುಮಾರು 163 ಮೀಟರ್ ದಪ್ಪದಿದೆ. ನಾಸಾ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಡಾರ್ಟ್ ನೌಕೆ 19 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಡೈಮಾರ್ಫೋಸ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಬಳಿಕ ಡಾರ್ಟ್ ನೌಕೆ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.

English summary

DART spacecraft sent by NASA had hit its target asteroid Dymorphos to change its orbit. Now it is confirmed that the NASA's mission is met with success.