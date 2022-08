ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 4 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು, ಕರೆದರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ! ಕಾರಣವೇನು?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿಸಲು 'ಎ' ಅಕ್ಷರ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಝಬುವಾ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ 4 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆ ತೊರೆದು ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 4 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು, ಕರೆದರೂ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ! ಆದರೆ, ಯಾಕೆ ?

ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ 5 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಜುಲೈ 25ರಿಂದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

English summary

Akshara Abhiyan 'A' is underway to make the second lowest literacy district in the state of Madhya Pradesh literate. On the other hand, students in this district of jhabua are not completing high school education. Despite the implementation of the right to education, 4 thousand students have dropped out of school up to class 8 in the district