ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನೀತಿ ರಾದ್ಧಾಂತ: ಹೆಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಕ್ಯೂ!

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 31: ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಜನರು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಂಥದ್ದೇ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಬಹುತೇಕ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ಯಾವುದೋ ಹಬ್ಬಹರಿದಿನದ ಬಂಪರ್ ಆಫರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆಂದಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಸರಕಾರ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮದ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹಳೆಯ ನೀತಿಯನ್ನೇ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಜನರು ಹೆಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳಲು ಕಾರಣವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಮದ್ಯ ನೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ

ದೆಹಲಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿ. ಕೆ. ಸಕ್ಸೇನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಸರಕಾರದ ಹೊಸ ಮದ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರಕಾರ ಹೊಸ ಮದ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು.

ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದಲೇ ಹಳೆಯ ಮದ್ಯ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಮಯ ತಗುಲುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಮದ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 31ರವರೆಗೂ ಹೊಸ ಮದ್ಯ ನೀತಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಅದಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹಳೆಯ ಮದ್ಯ ನೀತಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Liquors Supply has mostly halted in Delhi, People are thronging liquor shops due to Delhi government reverting back to old liquor policy after Lt Governor recommended CBI probe on new policy.