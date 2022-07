ಶೇ 80ರಷ್ಟು ರೈಲುಗಳ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ; ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯು ವಿದ್ಯುತ್‌ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರೈಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಲ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿಲಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಸಲಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ 2023-24ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಬ್ರಾಡ್-ಗೇಜ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲು ಸಂಚಾರವು 80%ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಿಸಿದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಯು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲು ಇಲಾಖೆಯು ಉಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಿಷನ್ 100% ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರ ಸೊರದ ಹಾಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 2014ರಿಂದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣವು ಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

