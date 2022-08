ಜನಸೇವಕ ತಿಳಿದಿರಿ; ವೃದ್ಧರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ೮೦ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ನಾಗರಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದಾದರೂ ಸರಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕು. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ, ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ವಯೋವೃದ್ಧರು, ವಿಶೇಷಚೇತನದವರಾದರಂತೂ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ...!

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಭಾಗ್ಯ, ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ- ನೀವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2019ರಲ್ಲಿ 'ಜನಸೇವಕ' ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಜನರು ಹೇಳುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ 'ಜನಸೇವಕ' ತೆರಳಿ ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಯೋಜನೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು, ವಿಶೇಷಚೇತನದ ಜನರಿಗೆ 'ಜನಸೇವಕ' ಆಪದ್ಬಾಂಧವರಾಗುತ್ತಾರೆ.

English summary

Karnataka government has brought Janasevaka project that caters some 80 government services at the doorsteps of the common people. One can book the service at the time of their convenience.