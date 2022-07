Features

oi-Vijayasarathi SN

ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ. ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೊದಲು ತಂದೆಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯೇ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಈ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಪಾಲಕರಾದವರು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದರೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ಕಳು. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ೧೮ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Ganga ನದಿಯ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಹಸ | *India | OneIndia Kannada

English summary

As per new guidelines from Indian govt, a minor is required to make separate passport. Here is procedure how to apply for passport for minor on online.