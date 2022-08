ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು 'ಎಣ್ಣೆ' ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೇಫ್?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಕುಡಿಯೋದೇ ನನ್ನ ವೀಕ್ಸೆಸ್ಸು... ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ರ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಹಾಡು ಕುಡುಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಐಕಾನ್ ಸಾಂಗು. ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದಿನಾ ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ರೆ ತಿಂದ ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂರುವವರು ಎಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಹೇಳಿ..! ಒಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಗುಂಡು ಹುಡುಗಿ ಆಗುವಳು ಗಂಡು ಅಂತ ಕೆಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಲಾಜು ತೋರಲ್ಲ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನೀತಿ ರಾದ್ಧಾಂತ: ಹೆಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಕ್ಯೂ!

ಕುಡಿಯೋ ಚಟ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ಥ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕುಡಿತದಿಂದ ಮನೆ ಹಾಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ.

ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಸೀಮಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕೆಲ ಕುಡುಕರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕೋ ಎಣ್ಣೆ ಏಟಿನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸೇಫ್? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Spirits or Alcohol is considered as harmful, though few claim it as healthy drink. Experts has found out danger level of alcohol consumption per day. Here is the details.