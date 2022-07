ಕಾಳಿಮಾತೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಲೀನಾ ಯಾರು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 6: ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಲೀನಾ ಮಣಿಮೇಕಲೈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಕಾಳಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಸಿಗರೇಟು ಸೇದುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಕಾಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಲೀನಾ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಲೀನಾ ಮಣಿಮೇಕಲೈ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗು ಕವಯಿತ್ರಿಯೂ ಹೌದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಳಿ: ಭಾರತದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೆನಡಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ

ಕೆನಡಾದ ಟೊರಂಟೋ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಾ ಖಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ರಿದಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಕಾಳಿ' ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಮಣಿಮೇಕಲೈ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮಹಿಳೆ ಸಿಗರೇಟು ಸೇದುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಲೀನಾ ಅವರ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

2016ರಲ್ಲಿ "It Is Too Much To Ask" ಎಂಬ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪಡುವ ಮುಜುಗರ, ಕಷ್ಟಗಳ ಕಥೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು.

English summary

Kaali movie that was screened in Toronto has become controversy after its poster showed Goddess Kali smoking cigarrette. Leena Manimekalai is a canada based film maker, and born in Tamil Nadu.