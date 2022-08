ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಬಹುದು; ಹೇಗೆ ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್‌ನ್ನು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಇಡದಿದ್ದರೂ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸ್ವೀಚ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ .ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್‌ ಕರೆಗಳ ಮೊಲಕ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 20,000 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾಶದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕರೆಗಳು, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.

ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 24 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಘೋಷಣೆ

ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮೂರು ಇನ್-ಫ್ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಉಚಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಜಿಯೋದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು 499, 699 ಮತ್ತು 999 ರೂ.ಯ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

English summary

Jio’s In-Flight plans let users access the internet during a flight: Full list of plans, benefits Read More. Mobile call, internet can be used while traveling by plane check here.