ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ 2022: ಯುವ ಶಕ್ತಿ ವೈಭವ, ದಿನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರೇ ನಾಳೆಯ ನಾಯಕರು. ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೌದು.

ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವುದು ಯುವ ಸಮುದಾಯ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ, ಆ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಆ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂಥ್.

ಅಂತೆಯೇ, ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲಾಂ ಹೊಡೆಯಲಾದರೂ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿ ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ಇದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಈ ದಿನದಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ ಆಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದರೂ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೆಡೆ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಯುವ ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಸಮುದಾಯದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

English summary

Youth are the most important part in any society and economy. International Youth Day 2022 is significant with its new theme.