ಮಾನವನೊಂದಿಗೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಡ್ರೋನ್ 'ವರುಣ'

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಡ್ರೋನ್ ಮಾನವ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಹಾರುವ ಡ್ರೋನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಡ್ರೋನ್ 'ವರುಣ; ಹೆಸರಿನ ಈ ಡ್ರೋನ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ 'ಸಾಗರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್' ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇದು 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 25 ಕಿ.ಮೀ ಹಾರುವ ಜೊತೆಗೆ 130 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್ ವರುಣನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು: ಕೇಂದ್ರ

ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತವೂ ಕೂಡ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವ ಹಾರುವ ಡ್ರೋನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೈಲಟ್‌ರಹಿತ ಡ್ರೋನ್ ವರುಣ ಹೆಸರಿನ ಈ ಡ್ರೋನ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ 'ಸಾಗರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್' ತಯಾರಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಒಂದು ಹಡಗಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಡಗಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ರಿಮೋಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

English summary

This drone is the country's first human-carrying platform. It does not require a pilot and can take patients to the hospital with the help of technology. Emergency medical situation can be achieved with this drone as it has a weight bearing capacity of 130 kg,