ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಫಿರಂಗಿ ಗೌರವ; ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಫಿರಂಗಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿರಂಗಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಫಿರಂಗಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿರಂಗಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಫಿರಂಗಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಆವರಣದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

Top Points: 75ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಾತು

76ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ 21-ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ವದೇಶಿ ಹೊವಿಟ್ಜರ್ ಗನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಈ ಗನ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

English summary

For the first time ever, the ATAGS weapons were used for the 21-gun salute on Independence Day 2022, which is delivered at the Red Fort check here,