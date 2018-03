ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ: ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವಳ ದಿವಸ!

Jayanagarada Hudugi

Sachhidananda Acharya

ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ರಜೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತಿಳಿಸಿ ಎದ್ದು ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ "ಮಗೂನ ಹೇರೋಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು. ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು. Where is equality?" ಎಂದು ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದು ಗಂಡಂದಿರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆದಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಖೇದ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಬರುವ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

English summary

Women's Day: Meghana Sudhindra from Barcelona written her opinion about woman on the eve of World Women's Day.