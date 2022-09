Shukra Gochar 2022: ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ- ಯಾವ ರಾಶಿಗೇನು ಫಲ?

Astrology

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ 2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಅಸುರರ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳಕರ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರಗ್ರಹವು ಪ್ರೀತಿ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷಗಳ ಹಿತಚಿಂತಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆಲ್ಲಾ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಬಲವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಲವಾರು ವೈಫಲ್ಯ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.

ಶುಕ್ರ ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾವನ್ನು ಆಳುವ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯು ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಅದರ ದುರ್ಬಲ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮೂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2022 ರಂದು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:51ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

