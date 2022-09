Shukra Asta 2022: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದಹನ: ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯಿರಿ

Astrology

15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದಹನ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದಹನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಅರಳುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೇ? ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸಾಗುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.

15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದಹನ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ದಹನವು ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದಹನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳೀಯಿರಿ.

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂತೋಷ, ಉತ್ಸಾಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ, ಆಭರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಣಾಕ್ಷ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತವರು ಜೀವನದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದಹನ: ಸಮಯ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದಹನ 15 ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 02:29ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:13ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.

