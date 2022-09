Surya Gochar 2022: ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ- ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಅಶುಭ?

Astrology

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ರವಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಆತ್ಮಕರ್ಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಸೂಚಕ ಎಂದರ್ಥ. ಸೂರ್ಯನು ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗೌರವದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2022 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುಧದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:11ಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

