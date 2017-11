Astrology

ಶಂಕರ್ ಭಟ್

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In the samudrika Shastra of Astrology, today we will discuss about lips of women. Read how lips define woman's personality. ತುಟಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಗುಟ್ಟು, ಇದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಆಂತರ್ಯ