Mangal Gochar 2022: ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ ಯೋಗ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ 10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವಭಾವತಃ ಉಗ್ರ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮಿಲಿಟರಿ, ಸೈನಿಕರು, ಯೋಧರು, ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶೌರ್ಯ, ಸಮಗ್ರತೆ, ಶಕ್ತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಧೈರ್ಯದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಯೋಧನಂತೆ ಎದುರಿಸಲು ಇದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತ್ರಾಣ, ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಬಲವಾದ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು 10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:40 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

